Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme kaza: 7 yaralı
Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden cip ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 7 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.E. idaresindeki cip ile Y.Ö. yönetimindeki otomobil Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı.
KAZA YAPAN 2 ARACA ÇARPIP AĞAÇLIK ALANA GİRDİ
AA'nın haberine göre; kazanın ardından sol şeritte durabilen araçlara ise aynı istikamette ilerleyen M.Z.A'nın kullandığı başka bir otomobil çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaçlık alana girdi.
ARAÇLARDAKİ 7 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı. Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.