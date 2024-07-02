Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 15 yaralı
Bolu'nun Gerede ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü önünde seyreden yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 2 otobüste bulunan 15 kişi yaralandı
Kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gerede mevkisinde meydana geldi.
Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Galip Rahmi Ilık yönetimindeki yolcu otobüsü, aynı yönde giden Rahmi Bal idaresindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
15 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından olay yerine 112 Acil, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kazada iki otobüste bulunan 15 kişi yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.