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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 15 yaralı | Son dakika haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 15 yaralı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü önünde seyreden yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 2 otobüste bulunan 15 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 03:09 Güncelleme: 02.07.2024 - 03:28
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        Otoyolda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 15 yaralı
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        Kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gerede mevkisinde meydana geldi.

        Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Galip Rahmi Ilık yönetimindeki yolcu otobüsü, aynı yönde giden Rahmi Bal idaresindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

        15 KİŞİ YARALANDI

        Kazanın ardından olay yerine 112 Acil, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kazada iki otobüste bulunan 15 kişi yaralandı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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