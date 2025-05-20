Anadolu Otoyolu'nda 'dur' ihtarına uymayan sürücü tutuklandı

Ankara'da, 18 Mayıs Pazar günü Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam mevkisinde Gerede istikametine doğru ilerleyen aracın sürücüsü T.K (25), kendisine 'dur' ihtarında bulunan jandarma ekiplerinden kaçarak aracını görevlilerin üzerine sürdü.

'DUR' İHTARINA UYMADI, TERS YÖNDE İLERLEDİ

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Ters yöne dönen ve aracını görevlilerle diğer araçların üzerine sürerek kaçmaya çalışan şüpheli jandarma ekiplerinin havaya ateş açması ile durdurularak gözaltına alındı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

O anlar ise otoyolda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Gözaltına alınan ve hakkında, 'Görevi Yaptırmamak için Direnme', 'Kamu Malına Zarar Verme' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanmak'tan adli ve idari işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.