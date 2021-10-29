2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da Litvanya ekibi Zalgris Kaunas'ı konuk ediyor. Lige istediği gibi başlayamayan temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ANADOLU EFES ZALGRIS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Zalgris Kaunas maçı karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES ZALGRIS KAUNAS CANLI (20:30)