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Anadolu Efes'te ayrılık: Vasilije Micic veda etti!

Anadolu Efes, takımın yıldız ismi Vasilije Micic'in ayrılığını açıkladı

Giriş: 02.07.2023 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL
Anadolu Efes'te ayrılık: Vasilije Micic veda etti!
HABERTURK.COM

Anadolu Efes, Vasilije Micic'in takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Bu bir veda değil, bir teşekkür…

Sen, yaratılan bu büyük mirasın en önemli öznelerinden birisin. Karakterinle pek çok genç basketbolcunun rol modeli oldun. Yaşattıkların ve başardıkların için teşekkür ediyoruz. Sen, adımızın geçtiği her yerde anlatılan özel bir hikaye olacaksın!

Thanks for everything Vasa… "

Vasilije Micic, 3 yıl 23.5 milyon dolarlık kontrat karşılığı Oklahoma City Thunder'a transfer oldu.

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