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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında!

        Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, yarın deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:35 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:35
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        Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında!
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        Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.15'te başlayacak.

        Avrupa Ligi'nde 23 maçta 11 galibiyet, 12 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, averajla 12. sırada yer alıyor.

        Yunan ekibi ise 16 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ligde lider konumda bulunuyor.

        AVRUPA'DA 860. RANDEVU

        Anadolu Efes, Olympiakos karşısında Avrupa kupalarında 860. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 859 karşılaşmada 483 galibiyet elde etti, 376 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 612. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 611 müsabakanın 326'sını kazandı, 285'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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