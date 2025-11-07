Habertürk
        EuroLeague'de istediği ritmi bir türlü yakalayamayan Anadolu Efes, çıkış aradığı haftada taraftarı önünde kritik bir sınava çıkıyor. Lacivert-beyazlılar, 9. hafta maçında İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek. Play-off hattıyla arasını kapatmak isteyen Efes, seyircisinin desteğiyle parkeden galibiyetle ayrılarak yeniden ivme kazanmayı hedefliyor. Mücadelenin yayın bilgileri basketbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı canlı yayın bilgisi...

        Giriş: 07.11.2025 - 18:31 Güncelleme: 07.11.2025 - 18:33
          THY EuroLeague’de inişli çıkışlı bir grafik çizen Anadolu Efes, bu hafta iç sahada önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Avrupa’nın köklü kulüplerinden Olimpia Milano’yu ağırlayacak olan temsilcimiz, kötü gidişatı durdurup moral tazelemek istiyor. Oyun disiplinini ve ritmini yeniden bulmayı amaçlayan Efes, taraftarı önünde kazanarak yeni bir sayfa açma peşinde. Karşılaşmanın saati ve yayınlayacak kanal ise sporseverlerin gündeminde. İşte ayrıntılar...

          ANADOLU EFES OLİMPİA MİLANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Anadolu Efes Olimpia Milano maçı bu akşam (7 Kasım Cuma) saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalı ve S Sport Plus dijital platformundan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

          ANADOLU EFES, OLIMPIA MILANO KARŞISINDA ÜSTÜN

          Lacivert-beyazlı takım, Olimpia Milano ile EuroLeague'de yarın oynayacağı maçla 43. kez kozlarını paylaşacak. Kasım 2005'ten bu yana oynanan 42 karşılaşmada Anadolu Efes 28, İtalyan ekibi ise 14 kez galip geldi. İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçta lacivert-beyazlılar, sahadan 110-66 galip ayrıldı.

          AVRUPA MACERASINDA 884. RANDEVU

          Anadolu Efes, Olimpia Milano müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 884. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 883 karşılaşmada 497 galibiyet, 386 yenilgi yaşadı.

          Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı ve 2 kez mutlu sona ulaştığı EuroLeague'de ise 636. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 635 maçın 340'ını kazanırken, 295 de yenilgi yaşadı.

