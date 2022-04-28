Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında AX Armani Exchange Milan'ı yendi konuk etti. Mücadeleyi 75-70 kazanan temsilcimiz üst üste üçüncü kez Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdi.

Serinin ilk maçında rakibini deplasmanda 64-48 yenen Anadolu Efes, 1-0 öne geçmişti. İtalya'daki ikinci karşılaşmayı AX Armani Exchange Milan 73-66 kazanarak durumu 1-1 eşitliğe getirirken; Anadolu Efes, İstanbul'da rakibine 77-65 üstünlük kurarak seride 2-1 öne geçmişti.

Anadolu Efes, Dörtlü Final'de Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.