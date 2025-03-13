Anadolu Efes, Bayern Münih'e konuk olacak!

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak. SAP Garden Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon çıktığı 28 maçta 14 galibiyet, 14 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 11. sırada bulunuyor.

REKLAM advertisement1

Ligde oynadığı müsabakaların 17'sini kazanan ve 11'inden mağlubiyetle ayrılan Bayern Münih ise 5. sırada yer aldı.

İki takım arasında bu sezon oynanan ilk karşılaşmada Anadolu Efes, evinde Bayern Münih'i 101-90 mağlup etmişti.

AVRUPA'DA 865. RANDEVU

Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarında 865. randevusuna çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 864 karşılaşmada 486 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 617. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 616 maçın 329'unu kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.