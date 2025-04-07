Anadolu Efes: 97 - TOFAŞ: 72 | MAÇ SONUCU
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasının kapanış maçında Bursa'nın başarılı temsilcisi TOFAŞ'ı konuk eden Euroleague temsilcilerimizden Anadolu Efes maçtan 97-72 galip ayrıldı.
Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 24’üncü haftasının kapanış maçında konuk ettiği TOFAŞ’ı 97-72 mağlup etti.
Maça hızlı başlayan ve ilk periyodu 14 sayı farkla önde kapatan ev sahibi takım ilk yarıda süre alan 11 oyuncusunun 10’undan sayı katkısı alarak soyunma odasına 48-36 önde gitti.
2'nci yarıya da hızlı başlayan Anadolu Efes rakibine kolay sayı şansı tanımayıp farkı da arttırarak 3’üncü çeyrekten de 81-53 önde ayrıldı. Etkili oyunu son periyoda da taşıyan ev sahibi ekip maçtan 97-72 galip ayrılmayı başardı.
Karşılaşmanın en skorer ismi 25 sayıyla lacivert- beyazlılardan Jordan Nwora olurken, lig 3’üncüsü Anadolu Efes ve lig 4’üncüsü TOFAŞ’ın puan tablosundaki yerleri değişmedi.
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Mehmet Serdar Ünal
ANADOLU EFES: Nwora 25, Oturu 13 Ercan Osmani 8, Bryant, Thompson 9, Dozier 7, Smits 7, Rıdvan Öncel 7, Willis 6, Erkan Yılmaz 3, Doğuş Özdemiroğlu 12
TOFAŞ: Reed 8, OBrien 12, Yiğitcan Saybir 6, Bankston 7, Perez 6, Berk Demir 8, Tolga Geçim 10, Trifunovic 13, Özgür Cengiz 2, Ali Taşkın
1’İNCİ PERİYOT: 28-14
DEVRE: 48-36
3’ÜNCÜ PERİYOT: 81-53
4'ÜNCÜ PERİYOT: 97-72