Anadolu Efes: 95 - Darüşşafaka Lassa: 72 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 95-72 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3’üncü hafta mücadelesinde Anadolu Efes evinde Darüşşafaka Lassa’yı ağırladı.
İlk periyodu karşılıklı sayılarla dengeli geçen maçın ilk yarısı da 2 sayı farkla 44 – 42 Anadolu Efes üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının ilk periyodunda ağırlığını oyunda hissettirmeye başlayan ev sahibi ekip maçtan da galip ayrılmayı başardı: 95-72
Anadolu Efes bu galibiyetle Süper Lig’de çıktığı 3 maçı da kazanarak puanı 6’ya çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Darüşşafaka ise 3'üncü maçında 2'nci mağlubiyetini alarak 4 puanda kaldı.
1. periyot: 23-19
Devre: 44-42
3. periyot: 72-62