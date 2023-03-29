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Haberler Yaşam Anadolu Box ile depremin etkilediği 11 ilin lezzetini tanıtacak

11 ilin lezzetleri dayanışma için kutuda

Kadir Akkaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ille dayanışma amacıyla bu illerin lezzetlerini “Anadolu Box” adı altında bir araya getirdi.

Giriş: 29.03.2023 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
Anadolu Box ile depremin etkilediği 11 ilin lezzetini tanıtacak
HABERTURK.COM

Londra’da yaşayan yazılım mühendisi Kadir Akkaya, instagram’da @chefkado ismindeki hesabı için de gastronomi içerikleri üretiyor.

Akkaya, büyük can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ille dayanışma amacıyla bu illerin lezzetlerini “Anadolu Box” adı altında bir araya getirdi. Akkaya bu çalışmasını, “Deprem sonrası bölgeye uzun soluklu destek olmak ve unutturmamak üzere, yörenin gastronomisini öne çıkararak kâr amacı gütmediğim bir işe giriştik. Anadolu Box adıyla hazırladığımız bir lezzet kutusu içeresinde, depremlerden etkilenen 11 şehrin özel yemekleri yer alıyor. Elde edilecek kâr ile deprem bölgesine destek olmayı hedefliyoruz” sözleriyle açıkladı.

Bölgenin gastronomisini yurtdışında tanıtmayı da amaçladıklarını belirten Akkaya, bağışların süreklilik kazanmasının önemine dikkat çekerek “Anadolu Box şimdilik İngiltere, Amerika, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi seçili ülkelerden sipariş verilebiliyor. Çok yakında Türkiye'de de bölge üreticilerinden elde edeceğimiz ürünlerle hayata geçecek” dedi.

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