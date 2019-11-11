Anadolu Adliyesi’nde ‘geleceğe nefes’ etkinliği

11 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de 11 Kasım saat 11.11’de gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği kapsamında Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı bahçesine de fidanlar dikildi. Etkinlikte Başsavcılık, denetimli serbestlik yükümlüleri ve adliyenin kreşindeki çocuklar da fidanları toprakla buluşturdu.
ETKİNLİĞE GENİŞ KATILIM
Geleceğe Nefes projesi kapsamında daha yeşil bir Türkiye için “Haydi Türkiye fidan dikmeye” sloganıyla 81 ilde eş zamanlı çevreye dost bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik adreslerinden biri de Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’ydı. Adliyenin kreş bölümünün bulunduğu bahçedeki etkinliğe, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Başsavcıvekilleri İsmail Değirmenci, Ömer Kurtuluş Aksoy, İhsan Kamil Akçadırcı ve Ramazan Öksüz, çok sayıda adliye personeli, kreş öğrencileri ile denetimli serbestlik yükümlüleri katıldı.
BİR ÇOK NOKTAYA 7 BİN FİDAN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü adliyenin yanı sıra, Şile Sofular Köyü ağaçlandırma alanı, Maltepe Ceza İnfaz Kurumları, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde de etkinlik düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen etkinliklerde, bin fidan dağıtımı, 6 bin fidan dikimi olmak üzere toplamda 7 bin fidan dağıtımı ve dikimi gerçekleştirdi.
“BUGÜN FİDAN YARIN NEFES”
Etkinlikte konuşma yapan Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Kurtuluş Aksoy, Türkiye çapındaki etkinlikte 11 milyon fidan dikildiğini belirterek, “Bu etkinliğin amacı, Türkiye’de gelecek nesillere çevre bilincinin geliştirilmesi ve yeşil bir Türkiye ortamının sağlanmasıdır. Sloganı da, ‘Bugün fidan, yarın nefes’tir. Bu kampanya inşallah başarılı olur. Gelecek nesillerimiz yeşil bir Türkiye ortamında yaşarlar” dedi.
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