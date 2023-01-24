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Amy Winehouse'un babası Mitch Winehouse: Kızıma benzemiyor ama iyi seçim - Magazin haberleri

Amy Winehouse'un babası: Kızıma benzemiyor ama iyi seçim

27 yaşında hayatını kaybeden Amy Winehouse'un babası Mitch Winehouse, kızının hayatını konu alan 'Back to Black' filminin oyuncuları hakkında açıklamalarda bulundu

Giriş: 24.01.2023 - 15:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2011'de hayatını kaybeden Grammy ödüllü şarkıcı Amy Winehouse'un hayatını konu alan 'Back to Black' filminin hazırlıkları sürüyor. Winehouse'u Marisa Abela'nın canlandırdığı biyografik filmin çekimleri İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılıyor.

  • Filmin yönetmenliğini Sam Taylor-Johnson'ın üstlenirken, Amy Winehouse'un babası Mitch Winehouse, dizinin kadrosu hakkında konuştu.

    Filmde Eddie Marsan'ın canlandırdığı baba Mitch Winehouse, "Marisa, her ne kadar tam olarak Amy'ye benzemese de bu rol için harika bir seçim" dedi.

  • TMZ'ye konuşan Winehouse, Eddie Marsan'ın da kendisine benzemediğini söyleyerek, "Görünüşe çok fazla vurgu yapılıyor. Çünkü Hollywood'da gerçek hayattaki karakterlerine benzemeyen pek çok aktör örneği var" açıklamasında bulundu.

  • AMY WİNEHOUSE'UN İNİŞLİ ÇIKIŞLI HAYATI

    14 Eylül 1983 yılında, kendisiyle aynı müzik sevgisini paylaşan eczacı bir annenin ve taksi şoförü bir babanın kızı olarak, Londra’nın kuzey bölgesindeki Southgate’te dünyaya gelmişti. Winehouse, çoğu caz müzisyeni olan akrabalarının da etkisiyle müzikle ilgilenmeye başlamıştı. Eğitimine Southgate School’da başlayan Winehouse, daha sonra Ashmole School’a gitmek için okulundan ayrılmıştı.

    13 yaşına geldiğinde ilk kez kendi gitarına sahip olmuş ve bir sene içinde kendi bestelerini yapmaya başlamıştı. Bu yıllar aynı zamanda Amy Winehouse’un zararlı maddeyle tanışmaya başladığı yıllar olmuştu.

  • 20 Ekim 2003 yılında, yapımcılığını Salaami Remi’nin üstlendiği albümü 'Frank' albümü yayınlanmıştı. Genel olarak caz etkileşimlerinin yer aldığı bu albümdeki bestelerin tamamının yapımında Winehouse’da etkin rol üstlenmişti.

    Amy Winehouse, iyi eleştiriler alan bu albümle adından söz ettirmeye başlamış olmuştu. 'Frank' albümü ile 2004 yılında, İngiletere’nin en iyi kadın solisti ödülüne aday olmuş ve aynı yıl Ivor Novello beste yarışmasında 'En İyi Modern Beste' ödülünü kazanmıştı.

  • İlk albümün yayınlanmasının ardından yaklaşık 18 ay boyunca beste yapmayan Winehouse, tekrar çalışmaya başlayarak, 30 Ekim 2006 tarihinde 'Black to Black' albümünü yine Salam Remi’nin prodüktörlüğünde yayınlamıştı.

    Bu albüm İngiltere listelerinde farklı zamanlarda bir numaraya çıkarak büyük bir başarı yakalamıştı. 'Black to Black' albümünün ardından gelen single çalışmalarından 'Rehab', ulusal listelerde 7 numaraya kadar yükselmişti. Aynı yıl MTV Müzik Ödülleri’nde gerçekleştirdiği performans sonrası bu şarkı, Time Dergisi tarafından 2007 yılında yılın en iyi on şarkısından biri olarak gösterilmişti.

  • 8 Ocak 2007 tarihinde, aynı albümün ikinci single çalışması olan 'You Know I’m No Good'u yayınlayan Winehouse’a şarkının rap vokallerinde Ghostface Killah eşlik etmişti.

    Albümlerinin Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanmasının ardından, uluslararası ünü daha da artan Winehouse, bu ülkede yakaladığı başarı ile bir ilke imza atarak, gelmiş geçmiş en iyi çıkış yapan yabancı kadın vokal olarak nitelendirilmişti.

    20 Haziran 2011 akşamı İstanbul'da bir konser vereceği açıklanan sanatçının, konser tarihinden 1 gün önce organizayon iptal edilmişti. Amy Winehouse'un Avrupa turnesi içerisinde son verdiği Belgrad konseri olaylı geçmişti.

    Winehouse, 23 Temmuz 2011 cumartesi öğleden sonra saat 16 sıralarında İngiltere, Londra'daki evinde ölü bulunmuştu.

  • AMY WINEHOUSE'UN SON MİRASI

    Yaşama 27 yaşında veda eden ve arkasında sadece iki albüm bırakan Amy Winehouse, vaftiz kızı Dionne Bromfield'ı hayattayken veliahdı olarak göstermiş ve desteğini hiç esirgememişti.

    Fotoğraflar: Splash News, AP, Reuters

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