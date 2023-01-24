İlk albümün yayınlanmasının ardından yaklaşık 18 ay boyunca beste yapmayan Winehouse, tekrar çalışmaya başlayarak, 30 Ekim 2006 tarihinde 'Black to Black' albümünü yine Salam Remi’nin prodüktörlüğünde yayınlamıştı.
Bu albüm İngiltere listelerinde farklı zamanlarda bir numaraya çıkarak büyük bir başarı yakalamıştı. 'Black to Black' albümünün ardından gelen single çalışmalarından 'Rehab', ulusal listelerde 7 numaraya kadar yükselmişti. Aynı yıl MTV Müzik Ödülleri’nde gerçekleştirdiği performans sonrası bu şarkı, Time Dergisi tarafından 2007 yılında yılın en iyi on şarkısından biri olarak gösterilmişti.