AMY WİNEHOUSE'UN İNİŞLİ ÇIKIŞLI HAYATI



14 Eylül 1983 yılında, kendisiyle aynı müzik sevgisini paylaşan eczacı bir annenin ve taksi şoförü bir babanın kızı olarak, Londra’nın kuzey bölgesindeki Southgate’te dünyaya gelmişti. Winehouse, çoğu caz müzisyeni olan akrabalarının da etkisiyle müzikle ilgilenmeye başlamıştı. Eğitimine Southgate School’da başlayan Winehouse, daha sonra Ashmole School’a gitmek için okulundan ayrılmıştı.



13 yaşına geldiğinde ilk kez kendi gitarına sahip olmuş ve bir sene içinde kendi bestelerini yapmaya başlamıştı. Bu yıllar aynı zamanda Amy Winehouse’un zararlı maddeyle tanışmaya başladığı yıllar olmuştu.