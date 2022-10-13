Ampute Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Büyük zaferin ardından Ampute Milli Takım kaptanı ve kalecisi Bülent Çetin tarihi başarıyı anlattı.
İşte Bülent Çetin'in açıklamaları:
Müzemizde tek eksik olan kupaydı, hiçbir arkadaşımın kariyerinde Dünya Kupası rozeti yoktu. Çok şükür hedefe ulaştık ve milletimize bu sevinci yaşattığımız için çok gururluyuz. 2017 Avrupa şampiyonluğundan sonra 2018'de Meksika'da yapılan Dünya Kupası'nda finalde kaybetmiştik.
2021'de de Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yine bir şampiyonluktan sonra ülkemizin ev sahipliğinde Dünya Kupası'nın burada kalması gerekiyordu.
"HER ŞEYDEN FEDAKARLIK YAPTIK"
Uzun bir hazırlık dönemi geçirdik, hiç boş vaktimiz olmadı. Her şeyden fedakarlık yaptık. Arkadaşlarım çok fedakarlık gösterdi. Cenazesi olan arkadaşlarım oldu, çocuğu olan arkadaşım oldu ailesinin yanına gidemedi. Bu tür fedakarlıklar var. Ama neticesinde böyle bu kupayı ülkemizde kaldırıp, milletimizi sevinde boğduğumuz için çok mutluyum.
Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nı gol yemeden bitirmiştim. Bu sene nasip olmadı, 1 gol yedim. O da nazar boncuğu olsun. Ama bizim için önemli olan kupaydı, çok şükür ona ulaştık.
"SON 5 DAKİKA BİTMEK BİLMEDİ"
Aslında sakindim ama son 5 dakika inanılmaz bir heyecan bastı beni. Tarifi imkansız, son 5 dakika bitmek bilmedi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte kendimi secdede buldum. Tarifi gerçekten imkansız, duygularımı anlatmakta çok zorlanıyorum.
"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"
Sayın Cumhurbaşkanımızın bize destek vermesi, orada olması, onun elinden kupayı kaldırmak çok farklı bir duygu. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz, çok minnettarız. Zirvede rüzgar sert eser, zirvede kalmak önemlidir. 2024 İrlanda'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz tabii ki de şampiyonluk.
"GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇMA ZAMANI GELDİ"
Ama benim yaşım 37, kariyerimin sonuna geldim diye düşünüyorum. Genç kaleci arkadaşlarımın da artık önünü açma zamanının geldiğini düşünüyorum.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!