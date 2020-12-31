Yılbaşı çekilişinde bu sene dev ikramiye tam 100 milyon lira! Herkes büyük ikramiyenin hayalini kuruyor ancak amortiye razı olanlarımız da yok değil. Peki Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango amorti sonuçları açıklandı mı? Amorti nedir? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MPİ AMORTİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

0, 5

AMORTİ NEDİR?

Amorti sayılar her Milli Piyango çekilişinde belirlenen 2 adet numara oluyor. Bu sayılar biletin son hanesine isabet ettiği takdirde kişiler en kötü ihtimalle amorti ikramiyesi almaya hak kazanıyorlar. Amorti numaraları 0 ile 4 arasından bir rakam ve 5 ile 9 arasından bir rakam olmak üzere her çekilişte 2 tane belirleniyor.