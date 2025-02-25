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        Haberler Bilgi Yaşam Amme Suresi okunuşu ve anlamı! Amme Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, tefsiri ve okunuşu

        Amme Suresi okunuşu ve anlamı! Amme Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, tefsiri ve okunuşu

        Kur'an-ı Kerim'in 78. suresi olan Amme Suresi, Mekke döneminin sonlarına doğru indirilmiş olup 40 ayetten oluşmaktadır. Bu sure, öldükten sonra dirilişin kesinliğini ve ahiret hayatını tasvir eden önemli mesajlar içerir. İslam inancına göre, kıyamet günü, insanların yaptıklarından sorumlu tutulacakları ve cennet ile cehennemin hak olduğu bu surede vurgulanır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 09:26 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:26
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        Amme Suresi okunuşu ve anlamı!
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        Amme Suresi olarak da bilinen Nebe Suresi’nin okunuşu, anlamı, meali ve tefsiri gibi detaylara ulaşarak, içerdiği mesajları daha iyi anlamak mümkündür. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.), bu surenin faziletlerine dair hadislerde önemli bilgiler verdiği bilinmektedir.

        Nebe Suresi, Mekke döneminde nazil olmuş ve ismini 2. ayette geçen "Nebe" kelimesinden almıştır. Bunun yanı sıra, ilk ayette geçen "Amme" kelimesi nedeniyle "Amme Suresi" olarak da anılmaktadır. Kıyametin gerçekliği, Allah’ın mutlak adaleti ve ahiret gününün kaçınılmaz olduğu gibi konular surede açık bir şekilde ele alınır. Müslümanlar için büyük önem taşıyan bu sure, kişinin imanını güçlendirmesine ve ölüm sonrası hayatın bilincinde olmasına yardımcı olduğu için sıklıkla okunur. Nebe Suresi’nin Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu, anlamı, meali, tefsiri ve faziletleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler detaylı kaynakları inceleyebilirler.

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        AMME SURESİ ARAPÇA YAZILIŞI

        Bismillâhirrahmânirrahîm

        Amme yetesâelûn

        Anin-nebe’il-azîm

        Ellezî hum fîhi muhtelifûn

        Kelle seya’lemûn

        Summe kelle seya’lemûn

        Elem nec’alil-arda mihâdâ

        Vel-cibâle evtâdâ

        Ve halaknâkum ezvâcâ

        Ve ce’alnâ nevmekum subâtâ

        Ve ce’alnel-leyle libâsâ

        Ve ce’alnen-nehâre meaşâ

        Ve beneynâ fevkakum seb’an şidâdâ

        Ve ce’alnâ sirâcen vehhâcâ

        Ve enzelnâ minel-mu’sırâti mâen sıccâcâ

        Li-nuhrice bihî habben ve nebâtâ

        Ve cennâtin elfâfâ

        İnne yevmel-fasli kâne mîkâtâ

        Yevme yunfehu fis-sûri fe-te’tûne efvâcâ

        Ve fütihatis-semâu fe-kânet ebvâbâ

        Ve suyyiratil-cibâlu fe-kânet serâbâ

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        İnne cehenneme kânet mirsâdâ

        Lit-tâğîne meâbâ

        Lâbisîne fîhâ ahkâbâ

        Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ

        İllâ hamîmen ve gassâkâ

        Cezâen vifâkâ

        İnnehum kânû lâ yercûne hisâbâ

        Ve kezzebû bi-âyâtinâ kizâbâ

        Ve kulle şey’in ahsaynâhu kitâbâ

        Fe-zûkû felen nezîdekum illâ azâbâ

        İnne lil-muttegîne mefâzâ

        Hadâika ve a’nâbâ

        Ve kevâibe etrâbâ

        Ve ke’sen dihâqâ

        Lâ yesme’ûne fîhâ legven ve lâ kizâbâ

        Cezâen min rabbike atâen hisâbâ

        Rabbis-semâvâti vel-ardi ve mâ beynehumâr-rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ

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        Yevme yekûmur-rûhu vel-melâiketu saffâ lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur-rahmânu ve kâle savâbâ

        Zâlikel-yevmu’l-hakku fe-men şâe-ttehaze ilâ rabbihî meâbâ

        İnne enzernâkum azâben karîbâ yevme yanzurul-mer’u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlül-kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ

        AMME SURESİ ANLAMI

        Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

        (İnsanlar) birbirlerine neyi soruyorlar?

        O büyük haberi mi?

        Ki onlar, onun hakkında farklı görüşler içerisindeler.

        Hayır, (gerçeği) yakında bilecekler!

        Yine hayır, yakında (hakikati) bilecekler!

        Biz, yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?

        Dağları da birer kazık yapmadık mı?

        Sizi çift çift yaratmadık mı?

        Uykunuzu bir dinlenme kılmadık mı?

        Geceyi bir örtü yapmadık mı?

        Gündüzü geçim vakti yapmadık mı?

        Üstünüze yedi sağlam gök bina etmedik mi?

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        Parlak ışık saçan bir kandil (güneş) yaratmadık mı?

        Yoğunlaşmış bulutlardan bol bol su indirip,

        Onunla tahıllar ve bitkiler çıkardık,

        Ve birbirine girmiş bahçeler yetiştirdik.

        Şüphesiz ki hüküm günü belirlenmiş bir vakittir.

        O gün sur’a üflenecek ve siz bölük bölük geleceksiniz.

        Gök açılacak ve kapı kapı olacak.

        Dağlar yürütülecek ve serap gibi olacak.

        Cehennem, gerçekten bir gözetleme yeridir.

        Azgınlar için bir barınaktır.

        Orada uzun çağlar boyunca kalacaklardır.

        Orada ne serinlik tadacaklar ne de içecek!

        Ancak kaynar su ve irin (içecekler).

        Bu, onlara uygun bir ceza olacaktır.

        Çünkü onlar hesaba çekileceklerini ummazlardı.

        Ve ayetlerimizi yalanladılar.

        Ama biz her şeyi bir kitapta yazıp saymıştık.

        Öyleyse (azabı) tadın! Artık biz size azaptan başka bir şey artırmayacağız!

        Şüphesiz ki takva sahipleri (Allah’tan sakınanlar) için büyük bir kurtuluş vardır:

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        Bahçeler ve üzüm bağları,

        Dolgun göğüslü, yaşıt eşler,

        Ve dolu dolu kadehler!

        Orada ne boş bir söz işitirler ne de bir yalan.

        Rabbinden yeterli bir karşılık ve bol nimet olarak (verilmiştir).

        O, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir, Rahman’dır. Hiç kimse O’nun huzurunda konuşmaya güç yetiremez.

        Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf durduğu gün, Rahman’ın izin verdiği ve doğru söz söyleyenlerden başkası konuşamaz.

        İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen, Rabbine varan bir yol tutsun.

        Şüphesiz biz sizi yaklaşan bir azapla uyardık! O gün insan, kendi elleriyle yaptıklarına bakacak ve inkârcı: “Keşke toprak olsaydım!” diyecektir.

        AMME SURESİ TEFSİRİ

        Amme Suresi’nin tefsiri, ayetlerin derinlemesine açıklanmasıdır.

        “Hangi büyük haberden bahsediyorlar?” şeklindeki giriş, insanların kıyamet hakkında tartışmalarına dikkat çeker.

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        İnsanların farklı düşünceleri olsa da Allah, kıyametin kesin bir gerçek olduğunu bildirir.

        Göklerin, dağların, uyku gibi nimetlerin yaratılışı anlatılarak insanlara Allah’ın kudreti hatırlatılır.

        Günahkarlar için hazırlanan azabın tasviri yapılır.

        Allah’a itaat edenlerin mükafatlandırılacağı belirtilir.

        Meleklerin saf saf dizileceği ve insanların hesaba çekileceği anlatılır.

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