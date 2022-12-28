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Amiral Battı, rakiplerin savaş gemilerinin yerini tahmin etmeye ve onları batırmaya çalıştığınız iki kişilik savaş temalı bir masa oyunudur. Oyunun kağıt ve kalem versiyonu geçmişe dayansa da çoğu insan Amiral Battı‘yı ilk kez 1967'de Milton Bradley Şirketi tarafından pazarlanan plastik tahta oyunu aracılığıyla tanımıştır. Peki Amiral Battı nasıl oynanır? Amiral Battı oyununun amacı nedir?

Amiral Battı Nasıl Oynanır?

Her oyuncu bir oyun tahtası ve farklı uzunluklarda beş gemiye sahiptir. Her gemide isabet edilen ve ıska yapılan hamlelerin yerleştirildiği delikler (beyaz ve sarı füzeler) vardır. Sizin ve rakibinizin sahip olduğu beş gemi ise şunlardır:

Beş delikli uçak gemisi

Dört delikli kruvazör

Üç delikli fırkateyn

Üç delikli denizaltı

İki delikli mayın gemisi

Amiral Battı’yı oynamak son derece basittir. Her oyuncu gemileri dikey ve yatay bir şekilde uzay koordinatlarını içeren plastik bir ızgarada saklar. Oyuncular, gemi içeren bir kareyi belirlemek için sırayla diğer oyuncunun ızgarasındaki satır ve sütun koordinatlarını söyler.

Her oyuncunun aldığı oyun tahtasında iki ızgara vardır: Üst ve alt ızgara. Alt ızgara, kendi gemilerinin konumunu karşı taraftan "gizlemek" için kullanılır iken üst ızgara, rakibe yapılan atışları kaydetmek ve bu atışların isabet mi yoksa ıska mı olduğunu işaretlemek için kullanılır. Hiçbir oyuncu rakibinin ızgarasını ve gemi konumlarını göremez.

Oyun başlamadan önce her rakip, gemilerini yerleştirip ızgaradaki deliklere demirleyerek kendi beş gemisini okyanus ızgarasına (tahtanın alt kısmı) gizlice yerleştirir. Her gemi, bu boşluklar boyunca çapraz olarak değil yatay veya dikey olarak yerleştirilmelidir ve gemiler ızgaradan sarkamaz. Gemiler birbirine değebilir, ancak birbirinin üstünden atlayarak kesişemezler. Oyun başladıktan sonra gemilerin konumunu değiştiremezsiniz.

Amiral Battı Oyununun Amacı Nedir?

Rakibinizin 5 gemilik filosunun tamamını batıran ilk oyuncu oyunu kazanır. Amaç, kendi filonuz batmadan önce tüm düşman filosunu batırmaktır. “Amiral Battı tek kişilik oynanır mı” derseniz bu, iki kişilik bir oyundur. Her oyuncunun 10 x 10 ızgarasına yerleştirilmesi gereken bir gemi filosu vardır. Sütunlar A'dan J'ye, satırlar ise 1'den 10'a kadar etiketlenmiştir.

Gemiler bir sıra veya sütun boyunca yerleştirilmelidir ve çapraz olarak bile olsa birbirine bitişik karelere yerleştirilemez. Her oyuncu filo dizilimini diğer oyuncudan gizli tutmalıdır. Tüm gemiler yerleştirildiğinde oyun başlayabilir.

Oyuncular, rakibin düşman gemilerini vurmaya çalışmak için (bir ızgara koordinatını söyleyerek) sırayla ateş ederler. Sıranız geldiğinde hedef ızgaranızdaki bir satırı ve sütunu tanımlayan bir harf ve bir sayı söylemeniz gerekir. Diğer oyuncunun ızgarasına ateş etmek için “H3” gibi bir konum seçebilirsiniz.

Diğer oyuncu, atışın filolarından birine isabet edip etmediğini söylemelidir. Bir vuruş durumunda, oyuncu hangi teknenin vurulduğunu belirtmelidir, örneğin "Uçak gemisine isabet ettin" gibi. Her oyuncu alt ızgarada kendi filosunun izini sürer, rakibinin atışlarını işaretler. Üst kısımda da düşman filosunu işaretleyerek kendi atışlarını işaretler.

Atışlarınızın veya düşmana ateş etme girişimlerinizin her birini işaretlerken beyaz füzeleri, isabetlerinizi kaydetmek için de sarı füzeleri kullanmanız gerekir. Oyun ilerledikçe sarı füzeler yavaş yavaş rakibinizin gemilerinin boyutunu ve konumunu belirleyecektir.

Rakibinizin size ateş etme sırası geldiğinde ve gemilerinizden biri her isabet aldığında ızgara boşluğuna karşılık gelen gemideki deliğe sarı bir füze yerleştirmelisiniz. Gemilerinizden birinin tüm yuvaları sarı füzelerle dolduğunda geminizin battığını rakibinize bildirmelisiniz.

Haberi Hazırlayan : Kubra Corluk