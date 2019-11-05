Amerikan salatası tarifi

Amerikan salatası nasıl yapılır? Küp küp doğranmış patates ve havuçları haşlayarak bol mayonez ve yoğurtla hazırlanan bu salatanın asıl adı Olivier salatasıdır. Rusça ve Almancada halen bu adla anılsa da ülkemize soğuk savaş dönemlerinde girdiği için ideolojik nedenlerden ötürü menülerde Amerikan Salatası adını almıştır.

Amerikan salatası malzemeler;

2 adet havuç

2 adet patates

1,5 su bardağı bezelye

10 adet kornişon turşu

3 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı mayonez

1 çay kaşığı tuz

Amerikan salatası yapılışı;

Havuçların kabuklarını ince ince kazıyın.

Patateslerin kabuklarınız soyun.

Kabuklarından ayırdığınız sebzeleri bezelyeye yakın olacak şekilde doğrayın.

Dilerseniz ayrı ayrı kaplarda haşlayabilirsiniz sebzeleri.

Diriliklerini kaybedene kadar pişirin ardından suyunu süzüp soğumasını bekleyin.

Uç kısımlarını kestiğiniz kornişon turşuyu sebzelere yakın boyutta olacak şekilde doğrayın.

Doğramış olduğunuz bütün malzemeleri bir kap içine alalım.

Tuz ilavesiyle harmanlayın.

Mayonez ve kıvamlı olan yoğurt ilavenizle sunuma hazır hale gelmiştir.

Amerikan salatası püf noktası: