Amerikalı gazeteci ile ilgili beklenen rapor geldi

Amerikalı gazeteci ile ilgili beklenen rapor geldi - Haberler

Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Serdar Kulaksız’ın haberine göre, Amerikalı gazeteci Andre Vltchek tatil için eşi ile birlikte Samsun’a gitti. Burada 9 gün kaldıktan sonra şoförlü kiraladığı özel araç ile İstanbul’a döndü. Beyoğlu’nda kalacakları otelin önüne gelindiğinde, eşi Amerikalı gazeteci Andre Vltchek’in uyandıramadı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vltchek’in öldüğünü belirledi. Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili savcılık, soruşturma başlatmıştı.

ADLİ TIP KURUMU RAPORU DOSYAYA GİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada beklenen rapor savcılığa ulaştı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Andre Vltchek’in yapılan otopsisinde, kronik kalp damar hastalığı ile metabolik hastalık bulguları tespit edildiği.







Kişinin ölümünün komplike perianal sepsis ( vücuttaki enfeksiyon) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMESİ BEKLENİYOR

Adli Tıp Kurumu’na göre Amerikalı gazetecinin ölümünün normal ölüm olduğunun belirlenmesi üzerine savcılığın olayla ilgili takipsiz kararı vermesi bekleniyor.