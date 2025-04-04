Amedspor: 0 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Amedspor sahasında Iğdır FK'yı ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Giriş: 04.04.2025 - 21:58 Güncelleme: 04.04.2025 - 23:44
Trendyol 1. Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Amedspor ile Iğdır FK kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Amedspor 47 puana yükseldi. 8 maçtır kaybetmeyen Iğdır ise 45 puana ulaştı.
Ligin 33. haftasında Amedspor deplasmanda Manisa FK'ya konuk olacak. Iğdır FK ise sahasında İsanbulspor'u konuk edecek.
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