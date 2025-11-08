Amed SK: 2 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Amed SK, evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Mbaye Diagne'nin attığı gollerle galibiyete ulaşan Amed SK, puanını 26'ya yükseltti. Hatayspor ise haftayı 4 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Amed SK ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Amed SK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 5 ve 23. dakikalarda Mbaye Diagne atarken, konuk ekibin tek golünü ise 42. dakikada penaltıdan Görkem Sağlam kaydetti.
Bu sonucun ardından Amed SK puanını 26'ya yükseltirken, Hatayspor ise 4 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki Amed SK, Boluspor'a konuk olacak. Hatayspor, Pendikspor'u ağırlayacak.