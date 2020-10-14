Kayseri’de 112 Acil Servisi’nde görevli ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü. Edinilen bilgiye göre 56 yaşında olan ve kronik rahatsızlığı nedeniyle tek ciğeri bulunmayan Hasan Onur, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. Hasan Onur, tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti.

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