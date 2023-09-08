Van'da kırsal mahallede fenalaşan hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Van'ın Gürpınar ilçesinde fenalaşan hasta, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü
Van İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, kente 111 kilometre uzaklıktaki Oğuldamı Mahallesinde daha önce anjiyo olan 46 yaşındaki Salih Bayhan'ın göğüs ağrıları başladı.
FENALAŞTI
Fenalaşan Bayhan için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.
HELİKOPTER YÖNLENDİRİLDİ
Bunun üzerine, mahalleye ambulans ve ambulans helikopter yönlendirildi.
Görevlilerce ilk müdahalesi yapılan hasta, ambulansa alınıp ambulans helikopterin indiği alana götürüldü.
HASTANEYE KALDIRILDTI
Hasta, burada ambulanstan alınıp sağlık görevlilerince taşındığı ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.