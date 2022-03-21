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Amber Heard-Johnny Depp davasında Elon Musk da dinlenecek!

Amber Heard-Johnny Depp davasında Elon Musk da tanık olarak dinlenecek!

Amber Heard ve Johnny Depp'in uzun süredir ertelenen davası gelecek ay başlayacak. Ünlü oyuncuların birbirlerini iftirayla suçladığı davada aralarında Elon Musk, James Franco gibi isimlerin olduğu ünlü tanıkların ifadesine başvurulacak

21.03.2022 - 13:07 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Hollywood yıldızları Amber Heard ve Johnny Depp'in uzun süredir ertelenen davası gelecek ay ABD'nin Virginia eyaletinde görülmeye başlayacak. Her iki oyuncunun da birbirlerini iftirayla suçladığı davada birçok ünlü isim ifade verecek.

  • TANIK OLARAK DİNLENECEKLER

    Independent'in Deadline'dan aktardığı habere göre; 11 Nisan'da başlayacak davada Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile aktör James Franco da ifade verecek. Musk ve Franco, Heard'ün sunduğu tanık listesinde yer alıyor. Marvel yıldızı Paul Bettany de duruşmada Depp adına tanıklık yapacak.

  • MESAJLARI DURUŞMAYA SUNULACAK

    58 yaşındaki Depp, 35 yaşındaki eski eşi Heard'ün evlilikleri sürerken Musk ve Franco ile ilişki yaşadığını ileri sürdü. Bununla birlikte Amber Heard'ün çalışma arkadaşları Jason Momoa, yönetmen James Wan ve Zack Snyder gibi isimlerle yazışmaları da duruşmada sunulacak.

  • "ŞİDDET İDDİASI"

    Heard'ün 2019 yılında Washington Post'ta şiddet gördüğüne dair kaleme aldığı yazının ardından Depp, 50 milyon dolarlık iftira davası açmıştı. Amber Heard de Johnny Depp'e 2020'de 100 milyon dolarlık davayla karşılık vermişti.

    "Aquaman"in yıldızı, evlilikleri sırasında Depp'ten çeşitli biçimlerde şiddet gördüğünü iddia etmişti.

  • TEMYİZ BAŞVURUSU DA REDDEDİLDİ

    Depp, daha önce kendisini "eşini döven biri" diye niteleyen tabloid gazete The Sun'ı mahkemeye vermiş ve Londra'da görülen davayı kaybetmişti. Ünlü aktörün temyiz başvurusu da reddedilmişti.

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