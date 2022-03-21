Hem Depp, hem de Heard, iki haftadan daha kısa sürmesi beklenen davada Yargıç Penny S. Azcatare'nin karşısına bizzat çıkacak.

Yargıcın mahkeme salonunda basına izin vermesi nedeniyle duruşmanın bir kısmı yayımlanabilecek. Ayrıca Yargıç Azcarate'nin tüm iddiaları aynı anda dinlemesi bekleniyor.