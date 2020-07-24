Heard, o dönem ile ilgili, "O zamanlar Johnny’ye çok aşıktım. O ayık ve temizken harika bir yılımız olmuştu ve benim tanıdığım kişi oydu. Ve Johnny cömert, sevgi dolu, dikkate değer biriydi. Onu sevdim ve o nedenle kaybetmek istemedim. Onun diğer yüzü ise bir caniydi." şeklinde konuştu.