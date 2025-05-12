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        Haberler Dünyadan Amber Heard iki bebek dünyaya getirdiğini açıkladı: Üç çocuk annesi oldu -

        Amber Heard iki bebek dünyaya getirdiğini açıkladı: Üç çocuk annesi oldu

        Daha önce taşıyıcı anneden bir kızı olan Amber heard, ikiz bebeklerinin doğumunu açıklarken, bu defa bebeklerini kendisinin dünyaya getirdiğini duyurdu. Ünlü oyuncu; "Kendi doğurganlık sorunlarıma rağmen kendi başıma ve kendi şartlarımla anne olmak hayatımın en güzel deneyimi oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 10:22 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:45
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        İkiz bebek dünyaya getirdi
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        Amber Heard, bir kız bir erkek ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu. Ünlü oyuncu kızına Agnes, oğluna ise Ocean adını verdiğini açıkladığı bir Anneler Günü mesajı yayımladı. Dört yaşında Oonagh adında bir kızı olan Heard, artık üç çocuklu bir anne.

        Yeni doğan çocuklarının ayaklarının fotoğrafıyla gelişlerini duyuran Amber Heard, paylaşımında; "Kendi doğurganlık zorluklarıma rağmen kendi şartlarımla bir aile kurmayı düşündüm" ifadesini kullanırken ikizlerin babasının kim olduğuna dair bir açıklamada bulunmadı.

        "2025 Anneler Günü asla unutamayacağım bir gün olacak. Bu yıl, yıllardır kurmaya çalıştığım ailenin tamamlanmasını kutlamak için kelimelerle ifade edilemeyecek kadar mutluyum" diyen 39 yaşındaki oyuncu; "Bugün resmen Heard ailesinin ikizleri olduğu haberini paylaşıyorum. Kızım Agnes ve oğlum Ocean ellerimi (ve kalbimi) dolduruyor. Dört yıl önce ilk kızım Oonagh'ı kucağıma aldığımda, dünyam sonsuza dek değişti" ifadesini kullandı.

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        "Daha fazla mutluluktan uçamayacağımı düşünmüştüm. Şimdi üç kat uçuyorum!!! Kendi doğurganlık sorunlarıma rağmen kendi başıma ve kendi şartlarımla anne olmak hayatımın en güzel deneyimi oldu" diyen Heard, "Bunu sorumlu ve düşünceli bir şekilde seçebildiğim için sonsuza dek minnettarım. Tüm annelere, bugün nerede olursanız olun ve buraya nasıl geldiyseniz gelin, hayalimdeki ailem ve ben sizin gününüzü kutluyoruz. Her zaman sevgiyle" diye yazdı.

        Eski eşi Johnny Depp ile çekişmeli boşanma süreci ve ardından iftira davasını kaybetmesi üzerine Hollywood'u terk ederek İspanya'nın Madrid kentine taşınan Amber Heard, geçtiğimiz aralık ayında ikinci çocuğunu beklediğini duyurmuştu.

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        2015'te Los Angeles'ta evlendiği Johnny Depp'e, evliliklerinin üzerinden 15 ay geçtikten sonra boşanma davası açan Heard, aşırı alkol ve uyuşturucu madde aldığını ileri sürdüğü Depp tarafından istismara uğradığını iddia etmişti.

        Hakkındaki suçlamaları reddeden Johnny Depp, 2016'da görülen davada Heard ile anlaşarak 7 milyon dolar ödemişti. Heard, o dönem bu parayı bir yardım kuruluşuna vereceğini söylemişti.

        İFTİRA DAVASINI KAYBETTİ

        Depp, 2019'da Heard'e 50 milyon dolarlık dava açmış ve boşanma anlaşmalarında daha fazla para kazanmak için kendisini istismar ettiği konusunda yalan söylediğini öne sürmüştü.

        Haziran 2022'de sona eren dava sonrasında mahkeme, Heard'ün Depp'e 10 milyon dolar tazminat ve 2018'de Washington Post için yazdığı makalede aktörü karaladığı için 350 bin dolar cezai tazminat ödemesine karar vermişti.

        1 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

        Johnny Depp'in ise kendisine karşı dava açan Amber Heard'e 2 milyon dolar ödemesi yönünde karar çıkmıştı. Heard eski eşine toplamda 8 milyon dolardan fazla ödeme yapmak zorunda kalsa da, yapılan anlaşmayla 1 milyon dolar vermişti.

        Tüm bu sarsıntılı süreç sonunda Amber Heard, ABD'yi terk ederek İspanya'nın Madrid kentine taşınmış ve kızıyla sakin bir hayat yaşamayı seçmişti.

        Yeni doğan ikiz bebeklerinin babasının kim olduğunu açıklamayan Heard'ün adı, son dönemde görüntü yönetmeni Bianca Butti ile anıldı. Oyuncu daha önce Elon Musk ve Vito Schnabel ile aşk yaşamıştı.

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        #Amber Heard
        #bebek
        #anne

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