Son haftalarda peş peşe çıkan orman yangınlarıyla dünya gündemine oturan Amazon ormanları, bu coğrafyayı merak eden pek çok kişi tarafından araştırıyor. Peki amazonlar neden önemli? Amazon ormanlarının özellikleri neler? Amazon ormanları nerede? İşte detaylar...

AMAZON ORMANLARI NEREDE?

Amazon Havzası'nın çoğunu kaplayan bir yağmur ormanı olan Amazonlar, Güney Amerika'da yaklaşık beş buçuk milyon kilometrekarelik bir alanı kaplar. Bu alan büyüklüğü, Türkiye topraklarının yaklaşık 7 katına denk gelmektedir.

Brezilya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana, Surinam ve Fransız Guyanası olmak üzere dokuz ülkenin sınırları içerisinde bulunan ormanların yüzde 60'ı Brezilya, yüzde 13'ü Peru sınırları içerisindedir.

AMAZON ORMANLARI NEDEN ÖNEMLİ, ÖZLLİKLERİ NELER?

Amazon ormanları dünyada kalan yağmur ormanlarının yarısından fazlasını oluşturur ve dünyanın en büyük ormanıdır. Amazon Ormanları içerisinde 40 bin ağaç çeşidi, 2 bin kuş çeşidi ve memeli hayvan, 2 bin 200 balık çeşidi ile 128 bin 843 çeşit omurgasız hayvan bulunur ve bu nedenle dünya üzerinde en fazla türe sahip olan ormandır.

Amazon ormanları dünyadaki su kaynaklarının yüzde 20’sini oluşturur. Dünya'nın oksijeninin %20'si Amazon ormanlarında üretilmektedir.