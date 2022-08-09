''Amatör Hayat'' filmi ilk kez Kanal d'de izlecisiyle buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan otururken, senaryosunu Mustafa Mutlu kaleme aldı. İşte, Amatör Hayat oyuncuları, konusu ve merak edilenler...

AMATÖR HAYAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye’nin en iyi futbolcusu olan Ayhan Varol, katılması gereken bir kampın uçağını kaçırmıştır. Kendi aracıyla yola çıktığında yolunu kaybedip, önüne çıkan bir ineğe çarpmamak için ağaca çarpar ve hafızasını kaybeder. Onu bulan Dertliler Köyü Muhtarı, Ayhan’ın iyi futbolcu olduğunu öğrenince ona yeni isim verir ve onu Murat olduğuna ikna eder. Murat köye ayak uydurmaya çalışır ve köyün güzel kızı Huri’ye aşık olur.

AMATÖR HAYAT FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği Amatör Hayat filmi oyuncuları arasında Melis Tüzüngüç, Anıl Tetik, Faik Ergin, Tuğba Melis Türk, Sinan Bengier gibi genç ve başarılı isimler yer alıyor.