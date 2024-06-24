Amasya'da soğuk hava deposunda yangın
Amasya'da bir firmaya ait soğuk hava deposunda yangın çıktı. Siyah dumanların yükseldiği depodaki yangına ekipler müdahale ediyor.
Giriş: 24.06.2024 - 13:08 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:17
Amasya'nın Kızseki mevkisinde bulunan bir soğuk hava deposunda, plastik malzemelerin olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Amasya ve Taşova belediyeleri itfaiye ekipleri gönderildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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