Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 21.08.2024 - 18:07 Güncelleme: 21.08.2024 - 18:07
Yakup Koçak idaresindeki otomobil ile Mehmet Çağman'ın kullandığı otomobil, Kaleçevriği mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Çağman ile aynı otomobildeki Hümeyra ve Hüseyin Yağız Çağman yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ