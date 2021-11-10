Kimliğinin fotokopisini verdi, hayatı karardı

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SHOW Haber'den Oya Nur Kaya'nın haberine göre; Telefon çetesi bir gencin kimlik fotokopisini ele geçirdi. Kimlik fotokopisinde yer alan TC kimlik numarası ile dolandırıcılık üzerine dolandırıcılık yaptılar.

Çetenin işlediği suçlar döndü dolaştı kimlik numarasının sahibine çıktı. Talihsiz gencin ablası Naşide Yavuz 'herkesin başına gelebilir' diyerek uyarıda bulundu.

Eve gelen icra ile gerçeklerin farkına varan aile, kimliğin kopyalandığını anladı. İnternetten ucuz fiyata telefon satan çete, müşterilere güven vermek için talihsiz gencin kimlik numarasını farklı isim, soy isim ve fotoğrafla birlikte kullandılar.

Naşide Yavuz, dedektif gibi iz sürdü ve dolandırıcılarla müşteri gibi iletişime geçti. Dolandırıcılar bu kez işi pişkinliğe vurdu ve "Kardeşini kimlik fotokopisini herkese vermesin" dediler.

Yavuz kardeşler dolandırıcılardan şikayetçi oldu.