'Amadeus' Anadolu turnesine çıkıyor

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Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliğinde, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle 5 yıldır kapalı gişe sahnelenen “Amadeus” oyununu şu ana kadar 350 bin kişi izledi. Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesini anlatan oyun, bu yaz Anadolu turnesine 4 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’dan başlayacak.

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Salieri karakterini Selçuk Yöntem’in sahneye taşıdığı, Amadeus’u Tansu Biçer’in canlandırdığı, Costanze karakterinde Dilan Çiçek Deniz ve Özlem Öçalmaz’ın dönüşümlü yer aldığı Amadeus ekibi Anadolu turnesini 12 Ekim’de Adana’da bitirecek.

Kuşadası, İzmir, Bursa ve Antalya’da Ağustos ve Eylül aylarında açık havada sahnelenecek olan Amadeus, sonrasında Türkiye’nin doğusuna kadar uzanacak ve 7 Ekim’de Diyarbakır’da, 9 Ekim’de Gaziantep’te seyircisiyle buluşacak. Sahne önünde 35, sahne arkasında 35 kişiden oluşan toplam 70 kişilik dev ekibiyle Amadeus oyunun biletlerine Biletix, Biletinial, Bubilet ve Passo’dan ulaşılabiliyor. “AMADEUS” OYUN - ANADOLU TURNESİ PROGRAMI: -4 Ağustos 2024 / Bodrum Antik Tiyatro, Muğla

-5 Ağustos 2024 / Altın Güvercin Amfi Tiyatro (Kuşadası AVM), Aydın -7 Ağustos 2024 / İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, İzmir -8 Ağustos 2024 / İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, İzmir REKLAM -2 Eylül 2024 /Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu, Bursa -5 Eylül 2024 / Antalya Açıkhava, Antalya -6 Eylül 2024 / Antalya Açıkhava, Antalya -7 Ekim 2024 / Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi, Diyarbakır

-9 Ekim 2024 / Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi, Gaziantep -11 Ekim 2024 / Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, Adana -12 Ekim 2024 / Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, Adana