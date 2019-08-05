Alzheimer, çağımızın en korkulan ve kesin bir tedavisi olmayan hastalıklarından bir tanesi. Ancak Washington Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre; basit bir kan testiyle, hastanın hafıza kaybı başlamadan 20 yıl önce hastalık teşhis edilebilecek.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre; 50 yaşının üzerinde olan toplamda 158 kişinin katıldığı çalışmada, kullanılan kan testinin hastalığı tahmin etme oranının yüzde 94 olduğu açıklandı. Araştırmacılar, yeni kan testi sayesinde ilaç deneme testlerinin hız kazanacağını belirtti.

Bilim insanları, erken tanının Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini belirterek, bunun daha etkili bir ilaç veya tedavi bulmak için de anahtar olabileceğini kaydetti.

İNSANLARIN YILLARCA KALİTELİ BİR YAŞAM SÜRMELERİNİ VAAT EDEBİLİR

Profesör Randall Bateman, hastaların şu an sadece beyin görüntülemeleri ile takip edildiğini kaydederek, takibin oldukça maliyetli olduğunu ve de zaman gerektirdiğini belirtti. Bateman, kan testi ile binlerce insanın çok daha az maliyetli ve hızlı bir şekilde taranabileceğini vurguladı.

Alzheimer'ın kesin bir tedavisi yok ve şimdiye kadar onaylanmış tek tedavi de, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı oluyor. Bu yüzden hafıza kaybı başlamadan 10 yıllar önce hastalığın teşhis edilebilmesi, insanlara yıllarca kaliteli bir yaşam sürmelerini vaat edebilir.