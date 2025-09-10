Habertürk
        Haberler Magazin Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt'a hırsızlık şoku - Magazin haberleri

        Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt'a hırsızlık şoku

        Şarkıcı Alya Şahinler ile oyuncu sevgilisi Yılmaz Kunt, evde çalışan yardımcılarının pahalı marka bir saati ve 20 bin TL para çaldığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 08:47 Güncelleme: 10.09.2025 - 08:47
        Bir süredir aşk yaşayan Alya Şahinler ile Yılmaz Kunt, tatsız bir olayla karşılaştı. Ünlü çift; "Evde çalışan yardımcımız, pahalı marka bir saatimizi ve 20 bin lira paramızı çalıp kayıplara karıştı. Biz de karakola gittik şikâyetçi olduk. Umarız en kısa zamanda çözülür" ifadelerini kullandı.

        #Yılmaz Kunt
        #Alya Şahinler

