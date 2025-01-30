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        Haberler Bilgi Spor Alvaro Morata kimdir? Alvaro Morata Galatasaray'a mı geliyor? Alvaro Morata kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

        Alvaro Morata kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

        Süper Lig'de şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için önemli adımlar atıyor. Mauro Icardi'nin sakatlığı ve Michy Batshuayi'nin beklentilerin altında kalması, sarı kırmızılı ekibi yeni bir golcü arayışına yöneltti. Bu kapsamda, İtalya'nın köklü kulüplerinden Milan'da forma giyen Alvaro Morata'nın transfer iddiası gündeme geldi. Peki, Álvaro Morata kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 18:48 Güncelleme: 30.01.2025 - 18:48
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        • 1

          Ara transfer dönemi hareketliliğini sürdüren Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Forvet hattında yaşanan sıkıntıları çözmek isteyen sarı kırmızılılar, İspanyol yıldız Alvaro Morata'yı radarına aldı. Milan forması giyen deneyimli golcünün transferi için görüşmelerin ilerlediği iddia ediliyor. Bu kapsamda, Alvaro Morata hayatı ve kariyeri gündemdeki yerini aldı. İşte merak edilenler...

        • 2

          TRANSFER İDDİASI İLE GÜNDEMDE

          Relevo ve Fabrizio Romano'nun haberlerine göre Galatasaray, Alvaro Morata'nın transferi için Milan ile ileri düzeyde görüşmelerini sürdürüyor. Romano'nun aktardığı bilgilere göre, önümüzdeki saatlerde anlaşmanın sona erdirilmesi ve resmi imzaların atılması bekleniyor. Morata, sezon başında transfer olduğu Milan'a uyum sağlamakta zorlandı ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Alvaro Morata, bu sezon İtalya Serie A'da çıktığı 16 maçta 5 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

        • 3

          ALVARO MORATA KİMDİR?

          Álvaro Borja Morata Martín 23 Ekim 1992 doğumlu, santrfor pozisyonunda oynayan İspanyol millî futbolcudur. Serie A ekiplerinden Milan'da forma giymektedir. Kariyerine La Liga kulübü Real Madrid'de başlayan Morata, 2010 yılının sonlarında A takımla ilk maçına çıktı.

        • 4

          2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra 2014 yılında Serie A kulübü Juventus'a transfer oldu ve kulüple geçirdiği her iki sezonda da yerel lig ve Coppa Italia şampiyonluklarını kazandı. Real Madrid tarafından 30 milyon Avro karşılığında geri alındıktan sonra 2016-17 sezonunda La Liga şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2017 yılında Premier League kulübü Chelsea'ye yaklaşık 60 milyon Avroluk kulüp rekoru bir ücret karşılığında katıldı. Morata, Ocak 2019'da İspanya'ya dönerek Atlético Madrid'e kiralık olarak katıldı ve 1 Temmuz 2020'de kalıcı olarak kulübe katıldı. Morata, 2020'den 2022'ye kadar Juventus'ta kiralık olarak bir dönem daha geçirdi ve Atlético Madrid'de devam etmeden önce Supercoppa Italiana'yı kazandı.

        • 5

          Morata, gençlik düzeyinde İspanya için 34 kez millî formayı giydi ve ülkesinin 2013 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanmasına yardımcı oldu. A millî formayla ilk maçına 2014 yılında çıktı ve İspanya'yı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda temsil etti.

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