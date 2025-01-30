2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra 2014 yılında Serie A kulübü Juventus'a transfer oldu ve kulüple geçirdiği her iki sezonda da yerel lig ve Coppa Italia şampiyonluklarını kazandı. Real Madrid tarafından 30 milyon Avro karşılığında geri alındıktan sonra 2016-17 sezonunda La Liga şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2017 yılında Premier League kulübü Chelsea'ye yaklaşık 60 milyon Avroluk kulüp rekoru bir ücret karşılığında katıldı. Morata, Ocak 2019'da İspanya'ya dönerek Atlético Madrid'e kiralık olarak katıldı ve 1 Temmuz 2020'de kalıcı olarak kulübe katıldı. Morata, 2020'den 2022'ye kadar Juventus'ta kiralık olarak bir dönem daha geçirdi ve Atlético Madrid'de devam etmeden önce Supercoppa Italiana'yı kazandı.