Alvaro Morata'dan Galatasaray itirafı!

GETAFE YANITI

"Henüz gerçekleşmemiş bir hayaliniz var mı?" sorusunu yanıtlayan Morata, "Artık hayal kurmaktan bahsetmiyorum çünkü bir karmaşa var. Galatasaray'da oynamayı hayal etmiştim... Şaka yapıyorum. Getafe'nin başkanı Angel Torres'e, 13 yaşındayken bana gösterdikleri tüm sevgiyi geri vermek istiyorum. Kalbim, geri dönmemi ve bir ya da iki yılın tadını çıkarmamı istiyor. Umarım bu, Türkiye'deki deneyimimden sonra olur. Belki o zamana kadar Getafe şu anda olduğundan çok daha fazla gelişmiş olur. Belki de benim bir yerim olmayacak bilmiyorum ama kariyerimi Getafe'de bitirmek isterim." ifadelerini kullandı.