Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        60
        Fenerbahçe
        FB
        54
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        43
        ikas Eyüpspor
        EYP
        39
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Trabzonspor
        TS
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        27
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        20
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        17
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        3
        Haberler Spor Futbol Diğer Altınordu’da altyapı oyuncuları neden başka takımlara transfer oldu? - Futbol Haberleri

        Altınordu’da altyapı oyuncuları neden başka takımlara transfer oldu?

        Altınordu Futbol Kulübü, yatılı futbolcu barındırma uygulamasına son verdi. Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kararın gerekçelerini ve altyapı oyuncularının transfer süreçlerini anlattı. Başkan Özkan, yatılı sistemin kaldırılmasının en büyük sebebinin Bolu Kartalkaya'da yaşanan trajik yangın olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 10:15 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altınordu'da neler oluyor?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Altınordu Futbol Kulübü, altyapı sisteminde önemli bir değişikliğe giderek yatılı futbolcu barındırma uygulamasına son verdi.

        Altınordu TV’ye konuşan kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan, bu kararın gerekçelerini ve altyapı oyuncularının transfer süreçlerini açıkladı. Başkan Özkan, yatılı sistemin kaldırılmasının en büyük sebebinin Bolu Kartalkaya’da yaşanan trajik yangın olduğunu belirtti.

        Facianın kendisini derinden etkilediğini ifade eden Özkan, “Bu olayda 38’i çocuk olmak üzere 78 insan hayatını kaybetti. O çocukların ailelerinin yaşadığı acıyı düşündüğümde, kendime ‘Sen de aynı sorumluluğu taşıyorsun’ dedim. Ne kadar önlem alırsanız alın, bazen felaketlerin önüne geçemezsiniz” dedi.

        REKLAM

        Bu sorumluluğun ağırlığını daha fazla taşımak istemediğini vurgulayan Özkan, kulüp olarak yatılı sistemi kaldırma kararı aldıklarını duyurdu. Altınordu’nun yatılı sistemi kaldırmasının ardından altyapı oyuncularının büyük bölümü Türkiye’nin önde gelen kulüplerine transfer oldu. Başkan Özkan, bu süreçte oyuncuların sahipsiz bırakılmadığını belirterek, "Altyapımızda oynayan 70 sporcumuzdan 63’ü yeni kulüplerine transfer oldu. 17 oyuncumuz Galatasaray’a, 17 oyuncumuz Fenerbahçe’ye, diğer sporcularımız ise Beşiktaş, Göztepe, Samsunspor, Konyaspor, Antalyaspor ve Manisaspor gibi kulüplere katıldı" şeklinde konuştu.

        Kulübün bu oyuncuların transferlerinden herhangi bir ücret almadığını belirten Özkan, “Kulüplerle bir anlaşma yaptık. Eğer bu çocuklar gelecekte A takıma yükselir ve transfer olurlarsa, kulüplerinden yarısını pay olarak alacağız. Çocukların en iyi şartlarda gelişimlerine devam etmesi bizim önceliğimizdi” ifadelerini kullandı. Başkan Özkan, oyuncuların hangi kulübe gideceğine tamamen ailelerin ve sporcuların karar verdiğini vurguladı. "Hiçbir çocuğa ‘Şu kulübe git, bu kulübe git’ demedik. Seçimi tamamen ailelerine ve kendilerine bıraktık. Önemli olan, onların mutlu olmasıydı" şeklinde konuştu.

        Yeni sistemle birlikte Altınordu altyapısının yeniden şekillendiğini belirten Özkan, bundan sonra İzmir ve Manisa bölgelerindeki genç yeteneklere odaklanacaklarını söyledi. "Avrupa’da da kulüpler kendi bölgelerindeki çocuklara yatırım yapıyor. Biz de İzmir ve Manisa bölgesinde altyapı eğitimimize devam edeceğiz. 18 yaşına kadar yatılı sistem olmayacak, ancak 18 yaşını geçen sporcular için farklı bir sistem uygulayacağız" dedi. Özkan, altyapı modeline daha fazla odaklanabilmek için A Takım seviyesinde bir ortak arayışı içinde olduklarını da açıkladı. "Ben A Takımcı değilim, altyapıcıyım. Altınordu’yu daha yukarılara taşıyacak bir ortak bulmak istiyoruz. Altyapıya yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

        Başkan Özkan, çocuklara verdiği sözü hatırlatarak açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "2007 yılında bu işe başlarken, ‘Ben son nefesime kadar sizleri bırakmayacağım’ dedim. Bugün de bu sözümün arkasındayım. Altyapıyı güçlendirmek ve futbolu tabana yaymak için çalışmaya devam edeceğiz. Türk futboluna hizmet etmeye ve yeni yetenekler yetiştirmeye devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        Tornavidalı vahşette katliam itirafı! "4 kişiyi öldürecektim!"
        Tornavidalı vahşette katliam itirafı! "4 kişiyi öldürecektim!"
        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı
        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        En tuhaf doğum günü dileği! Yeni yaşında hapishaneye gitti
        En tuhaf doğum günü dileği! Yeni yaşında hapishaneye gitti
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        250 bin liralık hırsızlık kamerada
        250 bin liralık hırsızlık kamerada
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        "Üşümüyorum ama ayaklarım buz gibi!" diyorsanız dikkat!
        "Üşümüyorum ama ayaklarım buz gibi!" diyorsanız dikkat!
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        Habertürk Anasayfa