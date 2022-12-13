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Altınordu'da forvet sancısı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da santrfor konusunda sorun yaşanıyor

Giriş: 13.12.2022 - 14:32 | Güncelleme: ABONE OL
Altınordu'da forvet sancısı
DHA

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı 7 mağlubiyetle düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da son haftalarda santrfor sıkıntısı had safhaya ulaştı. İzmir ekibinde deneyimli golcü Ahmet Dereli ilk 9 maçta görev yaparken, Denizlispor deplasmanında sakatlandıktan sonra son 7 karşılaşmada kadroda yer alamadı. Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen santrfor Bertuğ Bayar, performansı yetersiz kalınca ilk yarı bitmeden gönderildi.

Öz kaynaktan yetişen genç golcü Gökberk de teknik ekibin güvenini kazanamadı. Yedek kalan Gökberk'in üzerine sakatlanmasıyla da kenar yönetiminin hamle gücü iyice azaldı. Teknik direktör Ufuk Kahraman, bu periyotta Ahmet İlhan, Şeref ve Emircan gibi kanat oyuncularını ileri uçta oynatmak zorunda kaldı. Forvetlerinin sakat olması ve formsuzluğu nedeniyle skor üretmekte sıkıntı yaşayan Altınordu, devre arasında golcü takviyesi yapmayı planlıyor.

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