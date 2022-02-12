TÜM KAZILARIN TAMAMLANMASI İÇİN 50 YILA İHTİYAÇ VAR

Kazı çalışmalarının başında 100'den fazla mumya ortaya çıkarıldığını aktaran Havas, ilk kez bu kadar çok sayıda mumya keşfedildiğini ve çoğunun da arkeolojik olarak iyi durumda olduğunu ifade etti.