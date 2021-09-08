Altın Koza'da Yaşar Kemal'e özel anma

13 - 19 Eylül tarihlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenecek 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Orhan Kemal Emek Ödülleri’ni bu yıl, eserleriyle Türk sinemasının gelişim sürecine vermiş oldukları değerli katkılarından dolayı; 5 Altın Portakal ve pek çok ödülün sahibi görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay ile sinema ve kültür hayatımızın “Sevin Ablası”, çevirmen, yayıncı, film eleştirmeni, muhabir, spor yazarı, radyocu ve televizyon programcısı Sevin Okyay’a verilecek. Okyay ve Şenkay’a Emek Ödülleri, 13 Eylül Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek festival açılış gecesinde takdim edilecek.

Sevin Okyay

YAŞAR KEMAL ADANA’DA ÖZEL BİR BÖLÜMLE ANILACAK

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında düzenlenen festival, Yaşar Kemal Vakfı ile birlikte “Çukurova’dan Dünyaya Açılan Pencere” temasıyla, adı Adana kentiyle özdeşleşmiş hemşerisi Yaşar Kemal’i bu yıl “ Yaşar Kemal ile Çukurova’da Dünden Yarına” başlığı altında bir dizi etkinlikle anıyor. Yaşar Kemal Vakfı ile birlikte tasarlanan etkinliklerin ilki “Sinemada Yaşar Kemal” olacak.

Yaşar Kemal

14 Eylül’de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek ‘’Sinemada Yaşar Kemal’’ söyleşisi Mazlum Vesek moderatörlüğünde, Nebil Özgentürk’ün yönettiği belgesel gösterimi ile başlayacak.

Lale Mansur, Doç. Dr. Aydın Çam, Prof.Dr. Cihan Erdönmez, Nebil Özgentürk’ün konuşmacı olarak katılacağı söyleşiye, Türkan Şoray, Zülfü Livaneli, Arif Keskiner, Selim İleri online olarak katılım gösterecek. Yaşar Kemal anısına festival süresince, usta ismin eserlerinden uyarlanan Ağrı Dağı Efsanesi, Muradın Türküsü ve Yer Demir Gök Bakır filmleri gösterilecek. “Yaşar Kemal ile Çukurova’da Dünden Yarına” etkinlikleri 8 Ekim 12 Kasım 2021 tarihleri arasında da devam edecek.

Ertunç Şenkay