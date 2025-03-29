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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLENDİ! 29 Mart 2025 bugün tam altın, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Canlı altın fiyatları hareketlendi! 29 Mart 2025 bugün tam altın, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle takip konusu olmayı sürdürüyor. Alım satım yapmak isteyenler canlı altın fiyatları üzerinden ata altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki alış ve satış rakamlarını kontrol ediyor. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi kararı sonrasında yükselmeye başladı. Ons altının fiyatı, 3.084 doları görerek yeni rekor kırdı. Gram altın fiyatı 3.767 liradan işlem gördü. Peki 29 Mart 2025 bugün tam altın, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte anlık ve canlı altın fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 07:27 Güncelleme: 29.03.2025 - 08:15
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