Canlı altın fiyatları hareketlendi! 29 Mart 2025 bugün tam altın, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle takip konusu olmayı sürdürüyor. Alım satım yapmak isteyenler canlı altın fiyatları üzerinden ata altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki alış ve satış rakamlarını kontrol ediyor. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi kararı sonrasında yükselmeye başladı. Ons altının fiyatı, 3.084 doları görerek yeni rekor kırdı. Gram altın fiyatı 3.767 liradan işlem gördü. Peki 29 Mart 2025 bugün tam altın, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte anlık ve canlı altın fiyatları
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Canlı altın fiyatları ile ilgili son durum merak ediliyor. Bayram öncesi hareketli hafta geçiren altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump’ın otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararının hayata geçmesinin ardından, uluslararası piyasalarda oluşan ticaret savaşı endişesi altın fiyatlarını yükseltti. Gram altın 3 bin 767 lira seviyelerinde seyretti. Çeyrek altın 6.027 TL’den satışa çıktı. Peki 29 Mart 2025 bugün tam altın, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatlarındaki son durum
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Trump'ın tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararını uygulamaya koymasının ardından, ticaret savaşının genişlemesine dair endişeler yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi. Cuma günü yüzde 0,7 yükselerek ons başına 3.077 doların üzerini gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
29 Mart Cumartesi gram altın güne 3767 liradan başladı. Çeyrek fiyatı ise 6.027,39 TL'den işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.767,12
Satış: 3.768,01
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.084,19
Satış: 3.086,05
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.017,39
Satış: 6.160,70
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.017,11
Satış: 12.321,40
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 24.107,70
Satış: 24.109,57
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 24.640,00
Satış: 24.997,00
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 24.109,97
Satış: 24.567,54
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.447,90
Satış: 3.658,18
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 25,042,30
Satış: 25.676,01
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 61.221,00
Satış: 61.368,00
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.062,14
Satış: 2.992,03