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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Yükseliş sürüyor! 26 Ekim 2024 Bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişte! 26 Ekim 2024 Bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Anlık olarak değişen ve hafta başında altın piyasalarında ons fiyatı 2.750 doları aşarak yılbaşından bu yana %31 değer kazandı. En son gram altın 3,027 TL iken, çeyrek altın fiyatı 4,844 TL'den işlem gördü. Peki 26 Ekim 2024 Bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 07:38 Güncelleme: 26.10.2024 - 07:40
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