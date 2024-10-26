Altın fiyatları yükselişte! 26 Ekim 2024 Bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Anlık olarak değişen ve hafta başında altın piyasalarında ons fiyatı 2.750 doları aşarak yılbaşından bu yana %31 değer kazandı. En son gram altın 3,027 TL iken, çeyrek altın fiyatı 4,844 TL'den işlem gördü. Peki 26 Ekim 2024 Bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları...
- 1
Altın fiyatları dolar kuru ve ons altın fiyatından doğrudan etkileniyor. Küresel piyasalar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor. 26 Ekim Cumartesi haftanın altıncı gününde gram altın 3,027 TL'den alıcı buluyor. İşte, 26 Ekim bugün canlı altın fiyatları ile Kapalıçarşı'dan güncel çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını alış-satış kuru fiyatı son durum...
- 2
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
25 Ekim Cuma günü gram altın 2 bin 995 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 822 lira iken, 4 bin 794 lira olarak güncellendi. 26 Ekim Cumartesi günü gram altın 3,027 TL iken çeyrek altın 4,844 TL'den işlem gördü.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3,027
Satış: 3,029
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.746
Satış: 2.749
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.844
Satış: 4.952
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.379
Satış: 19.751
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.659
Satış: 9.905
- 8
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.411
Satış: 20.606
- 9
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.855
Satış: 3.017
-
- 10
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.660
Satış: 21.179
- 11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.698
Satış: 2.554