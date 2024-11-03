Altın alım satımı yapmak isteyenlerin gündeminde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve jeopolitik durumlar da altın fiyatlarının seyri üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Kasım Pazar altın fiyatları son durum