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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA DÜŞÜŞTE! 3 Kasım bugün tam, cumhuriyet, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları son dakika: 3 Kasım bugün tam, cumhuriyet, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı grafiği anlık değişiyor. Alım satım yapmak isteyenler canlı altın fiyatları üzerinden altın piyasasındaki güncel son durumu öğrenmek istiyor. Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı düşüş eğiliminde. Buna göre en son gram altın fiyatı, 3.017 TL'den alıcı bulurken 22 ayar bilezik ise 2.823 TL'den işlem gördü. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 3 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 07:30 Güncelleme: 03.11.2024 - 08:02
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