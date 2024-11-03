Canlı altın fiyatları son dakika: 3 Kasım bugün tam, cumhuriyet, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları canlı grafiği anlık değişiyor. Alım satım yapmak isteyenler canlı altın fiyatları üzerinden altın piyasasındaki güncel son durumu öğrenmek istiyor. Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı düşüş eğiliminde. Buna göre en son gram altın fiyatı, 3.017 TL'den alıcı bulurken 22 ayar bilezik ise 2.823 TL'den işlem gördü. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 3 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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Altın alım satımı yapmak isteyenlerin gündeminde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve jeopolitik durumlar da altın fiyatlarının seyri üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Kasım Pazar altın fiyatları son durum
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
3 Kasım Pazar günü gram altın 3 bin 17 liraya geriledi.
Geçtiğimiz gün 4 bin 826 liradan alıcı bulan çeyrek altın ise bugün 4 bin 828 liradan işlem görüyor.
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.828,60
4.935,33
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GRAM ALTIN FİYATI
3.017,88
3.018,55
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ALTIN/ONS FİYATI
2.734,95
2.738,10
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
19.314,41
19.680,94
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TAM ALTIN FİYATI
20.198,00
20.363,00
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ATA ALTIN FİYATI
20.525,43
21.040,79
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YARIM ALTIN FİYATI
9.627,02
9.870,66
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
2.825,69
2.982,32
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ZİYNET ALTINI FİYATI
19.314,41
19.680,94