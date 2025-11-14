Habertürk
        Altın fiyatları 14 Kasım Cuma günü alım-satım yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği törende, ABD'de federal hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısına imza attı. Böylelikle ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43. gününde sona erdi. Bu gelişme sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Haftanın dördüncü işlem gününde saat 15.25 itibarıyla ons altın 4.233 dolardan işlem görürken, gram altın 5.700 TL'nin üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 14 Kasım Cuma 2025 canlı altın fiyatları!

        Giriş: 14.11.2025 - 00:51 Güncelleme: 14.11.2025 - 00:51
        Nejla Üngül
