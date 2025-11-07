Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 7 Kasım 2025 Cuma gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Değerli metal, çarşamba günü beklentileri aşan özel sektör istihdam verilerine rağmen yatırımcıların riskli varlıklardan uzak durmasıyla yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Haftanın dördüncü işlem gününde ons altın 3 bin 997 dolar seviyesine yükseldi. Yurt içinde gram altın fiyatı ise serbest piyasada 5 bin 436 liradan işlem görüyor. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Kasım 2025 canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 7 Kasım 2025 Cuma gününe ufak çaptaki değer artışıyla başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ‘’Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Saat 15.35 itibarıyla gram altın 5 bin 436 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 8 bin 887 liradan alıcı buluyor. İşte 7 Kasım 2025 altın fiyatları güncel alış - satış rakamları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.435,3580
Satış: 5.436,0760
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.996,04
Satış: 3.997,26
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.696,5700
Satış: 8.887,9800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 34.786,2900
Satış: 35.443,2200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.248,00
Satış: 36.481,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.333,31
Satış: 17.770,27
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 34.775,30
Satış: 35.431,84
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 36.880,99
Satış: 37.821,64
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.062,87
Satış: 4.138,84
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.072,67
Satış: 5.298,30
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 90.283,00
Satış: 91.019,00
