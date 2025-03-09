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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ VE SATIŞTA SON DURUM: 9 Mart 2025 bugün tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları alış ve satış rakamları! 9 Mart 2025 bugün tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son gelişmeleri yakından takip ediliyor. Döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasadaki dalgalanma canlı altın fiyatlarını etkiliyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor. En son cumhuriyet altın fiyatı 21,834 TL iken yarım altın 10,883 TL'den işlem gördü. Peki 9 Mart 2025 Pazar günü 22 ayar bilezik, gremse, tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, altın fiyatları alış-satış rakamlarında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 07:55 Güncelleme: 09.03.2025 - 10:49
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