Altın fiyatları canlı alış ve satış tablosu sıklıkla değişiyor. Mart ayının ilk gününe göre gram altın 73,10 TL artarak yüzde 2,18 değer kazanmıştı. Ons altın ise bu ayın ilk gününe göre (55,27 Dolar) yüzde 1,93 değer kazandı. gram altın 3 bin 411 lira, çeyrek altın ise 5 bin 458 lira seviyesinde seyrediyor. Peki 9 Mart bugün tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları alış ve satış tablosu