Altın fiyatları hareketlendi! 11 Mayıs 2025 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Hafta boyunca düşüş yaşayan altın ABD-İngiltere ticaret anlaşmasından sonra tekrar dalgalanmalar yaşadı. Külçe altın ons başına 3.316 doların üzerinde işlem görerek, hafta genelinde yüzde 2'den fazla yükseldi. Dün 4 bin 153 lira civarında olan gram altın fiyatı ise bugün 4 bin 142 TL'den alıcı buluyor. Peki 11 Mayıs 2025 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte canlı altın fiyatları ile ilgili son durum
- 1
Canlı altın fiyatları alış ve satış tablosu güncellenmeye devam ediyor. Hafta başından itibaren hem alıcısını hem yatırımcısını yakından ilgilendiren altın fiyatları yükselişteydi. ABD'nin ticaret konusunda güvenli liman talebini azaltmasıyla dün gerileyen ons altın, bu sabah dalgalı seyrine karşın ilerleyen saatlerde 3323 dolar seviyesine çıktı. Gram altın ise 4142 TL seviyesinde. İşte, 11 Mayıs 2025 Pazar altın fiyatları alış ve satış rakamları bilgisi
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.142,48
Satış: 4.143,57
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.323,89
Satış: 3.326,08
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.627,97
Satış: 6.774,73
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.511,90
Satış: 27.016,06
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.116,00
Satış: 27.334,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.214,52
Satış: 13.549,47
- 8
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.685,48
Satış: 27,384,44
- 9
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.511,90
Satış: 27.016,06
-
- 10
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.373,00
Satış: 68.439,00
- 11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.276,14
Satış: 3.227,15
- 12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.794,23
Satış: 4.000,84
-