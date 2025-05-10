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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ SATIŞ RAKAMLARI! Altın hareketlendi! 11 Mayıs 2025 Bugün cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları hareketlendi! 11 Mayıs 2025 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Hafta boyunca düşüş yaşayan altın ABD-İngiltere ticaret anlaşmasından sonra tekrar dalgalanmalar yaşadı. Külçe altın ons başına 3.316 doların üzerinde işlem görerek, hafta genelinde yüzde 2'den fazla yükseldi. Dün 4 bin 153 lira civarında olan gram altın fiyatı ise bugün 4 bin 142 TL'den alıcı buluyor. Peki 11 Mayıs 2025 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte canlı altın fiyatları ile ilgili son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 07:37 Güncelleme: 11.05.2025 - 00:12
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