Altın fiyatları alış-satış tablosu 16 Ağustos 2024: Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 16 Ağustos Cuma günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Altın fiyatları, ABD'den gelen veriler sonrası değer kaybetse de kayıplarının bir kısmını topladı. Bugün saat 10.00 itibarıyla çeyrek altın fiyatı 4.256 liradan, 22 ayar bilezik 2.442 liradan alıcı buluyor. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verileri ile bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Ağustos Cuma altın fiyatları son durum…