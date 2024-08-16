Altın fiyatları alış-satış tablosu 16 Ağustos 2024: Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gerileyen altın fiyatları, kayıplarının bir kısmını telafi etti. Alınan son verilere göre bugün ons altın fiyatı saat 10.00 itibarıyla 2.455 TL'den, çeyrek altın ise 4.256 TL'den işlem görüyor. Peki bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 16 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 16 Ağustos Cuma günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Altın fiyatları, ABD'den gelen veriler sonrası değer kaybetse de kayıplarının bir kısmını topladı. Bugün saat 10.00 itibarıyla çeyrek altın fiyatı 4.256 liradan, 22 ayar bilezik 2.442 liradan alıcı buluyor. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verileri ile bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Ağustos Cuma altın fiyatları son durum…
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ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA
Gram altın Perşembe günü 2 bin 658 liradan alıcı bulurken 16 Ağustos Cuma günü 2 bin 660 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 253 liradan, 4 bin 257 liraya yükseldi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış:2.660,78
Satış: 2.661,31
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.455,95
Satış: 2.456,32
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.256,98
Satış: 4.350,73
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.026,66
Satış: 17.349,15
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.489,61
Satış: 8.704,14
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.662,79
Satış: 18.113,17
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.442,10
Satış: 2.579,50
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