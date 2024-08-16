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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış tablosu 16 Ağustos 2024: Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları alış-satış tablosu 16 Ağustos 2024: Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gerileyen altın fiyatları, kayıplarının bir kısmını telafi etti. Alınan son verilere göre bugün ons altın fiyatı saat 10.00 itibarıyla 2.455 TL'den, çeyrek altın ise 4.256 TL'den işlem görüyor. Peki bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 16 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 07:25 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:00
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