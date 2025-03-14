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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış tablosu: 15 Mart 2025 Altın fiyatları yükseliyor! Bugün gram altın, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatları 15 Mart 2025: Altında yeni rekor! Bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişeler ve jeopolitik risklerle artan belirsizlik, altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı. "Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik ve ABD'nin yeni gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin endişelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 15 Mart güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 07:23 Güncelleme: 15.03.2025 - 00:18
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